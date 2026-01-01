Exposition Kréaterre Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff
Exposition Kréaterre Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff vendredi 30 janvier 2026.
Exposition Kréaterre
Bains de la Reine 5 Place du Château Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Pour célébrer les 20 ans de son activité, la céramiste Sylvie Perdriau vous propose, en partenariat avec Kastell Kozh, une exposition des créations de ses élèves. .
Bains de la Reine 5 Place du Château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 01 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Kréaterre Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan