Exposition kreis Breizh – Le Mansec Espace Sylvia Rielle Paris samedi 13 septembre 2025.

Rendez-vous le 13 & 14 septembre au 10 Place des Vosges Paris (Paris Centre), pour découvrir en exclusivité les toiles de l’artiste bretonne Le Mansec. Originaire des Côtes-d’Armor, l’artiste qui est aussi ma grand-mère, a grandi à Tremeven (22). Amoureuse de la beauté sauvage de la région depuis toujours, elle représente sur ses peintures des paysages et personnages bretons. Depuis plus de 15 ans, ses toiles sont exposées dans la Galerie Le Mansec à Paimpol (22). Aujourd’hui, je souhaiterais partager ses oeuvres avec vous le temps d’un week-end à Paris.

Amateurs d’art ou amoureux de la Bretagne, soyez les bienvenue à cette exposition temporaire.

Entrée gratuite

La Bretagne s’invite Place des Vosges le temps d’un week-end.

Du samedi 13 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Espace Sylvia Rielle 10, place des Vosges 75004 Paris

https://galerielemansec.etsy.com/ +33685955576 castiglia.camille@gmail.com