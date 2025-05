EXPOSITION « L ILE O PHOTO FÊTE SES 10 ANS » – Le Château-d’Oléron, 27 mai 2025 10:00, Le Château-d'Oléron.

Du 27 Mai au 1er juin, Les membres de l’Ile O Photo, vous proposent de venir à leur rencontre lors de leur exposition « L Ile O Photo fête ses 10 ans » à la Citadelle du Château d’Oléron et de découvrir leur travail photographique.

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 81 96 58 lileophoto17@gmail.com

English :

From May 27 to June 1, the members of Ile O Photo invite you to come and meet them at their exhibition « L’Ile O Photo fête ses 10 ans » at the Citadelle du Château d’Oléron and discover their photographic work.

German :

Vom 27. Mai bis zum 1. Juni laden die Mitglieder von Ile O Photo Sie ein, sie bei ihrer Ausstellung « L Ile O Photo feiert 10 Jahre » in der Zitadelle von Château d’Oléron zu treffen und ihre fotografischen Arbeiten zu entdecken.

Italiano :

Dal 27 maggio al 1° giugno, i membri di Ile O Photo vi invitano a incontrarli alla mostra « Ile O Photo celebra il suo 10° anniversario » presso la Citadelle di Château d’Oléron e a scoprire il loro lavoro fotografico.

Espanol :

Del 27 de mayo al 1 de junio, los miembros de Ile O Photo le invitan a venir a su exposición « Ile O Photo celebra su 10º aniversario » en la Citadelle del Château d’Oléron y a descubrir su obra fotográfica.

