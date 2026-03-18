Exposition La 2e DB et le serrement de Koufra

La Bazirerie Écausseville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez l’histoire du débarquement de la 2e Division Blindée au Musée du Hangar à Dirigeables d’Écausseville. Dans ce lieu où un graffiti d’un soldat évoquant le serment de Koufra a été découvert, plongez dans l’épopée des hommes du général Philippe Leclerc de Hauteclocque.

Découvrez l’histoire du débarquement de la 2e Division Blindée au Musée du Hangar à Dirigeables d’Écausseville. Dans ce lieu où un graffiti d’un soldat évoquant le serment de Koufra a été découvert, plongez dans l’épopée des hommes du général Philippe Leclerc de Hauteclocque et leur rôle dans la Libération de la France. .

La Bazirerie Écausseville 50310 Manche Normandie +33 6 81 18 06 65

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English : Exposition La 2e DB et le serrement de Koufra

Discover the history of the 2nd Armored Division landing at the Hangar à Dirigeables Museum in Écausseville. Here, where a soldier?s graffiti evoking the Koufra oath was discovered, immerse yourself in the epic story of General Philippe Leclerc de Hauteclocque?s men.

L’événement Exposition La 2e DB et le serrement de Koufra Écausseville a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Baie du Cotentin