Exposition La 2nde Guerre Mondiale Salle Steredenn Plouédern

Salle Steredenn Plouédern

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Exposition d’une grande diversité d’objets d’époque, issus de différentes nationalités et catégories uniformes, armements, petits matériels, et présentation de l’histoire du Destroyer HMCS Athabaskan.

Les visites guidées seront assurées par des membres du musée.

Reconstitution d’un camp en extérieur.

Organisée par l’UNC et l’association History of Wars de Plouescat (musée itinérant). .

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne

