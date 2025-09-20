Exposition « La Banque de France à Coulommiers : histoire d’un bureau auxiliaire (1925-1993) » Banque de France de Coulommiers Coulommiers
Exposition « La Banque de France à Coulommiers : histoire d’un bureau auxiliaire (1925-1993) » Banque de France de Coulommiers Coulommiers samedi 20 septembre 2025.
Exposition « La Banque de France à Coulommiers : histoire d’un bureau auxiliaire (1925-1993) » 20 et 21 septembre Banque de France de Coulommiers Seine-et-Marne
Entrées en fonction de l’affluence, renseignements sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Après une introduction dédiée à la présentation de la Banque centrale de France (créée en 1800), découvrez l’histoire et le rôle du bureau installé à Coulommiers en 1925, à travers des documents et des reproductions de photographies anciennes.
Banque de France de Coulommiers 64 rue Bertrand Flornoy 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France
Après une introduction dédiée à la présentation de la Banque centrale de France (créée en 1800), découvrez l’histoire et le rôle du bureau installé à Coulommiers en 1925, à travers des documents et…
Paris, Archives de la Banque de France