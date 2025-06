EXPOSITION LÀ-BAS (SI J’Y SUIS) COLLECTION CÉRÈS FRANCO Montolieu 27 juin 2025 07:00

Du 27 juin 2025 au mois de janvier 2026

Vernissage le vendredi 27 juin 2025

L’exposition propose une réflexion sur le voyage subi, à travers le concept de déterritorialisation. En partant du eux des exilés jusqu’au nous des corps blessés, l’accrochage vise à décontextualiser les œuvres pour mieux les resituer et d’abord, ici même, à Montolieu, où fut établi l’un des camps d’internement de la Retirada.

HORAIRES du mardi au vendredi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 les samedi et dimanche de 15.00 à 18.00 fermé le lundi

+33 4 68 24 80 06 accueil@mvdl.fr

English :

From June 27, 2025 to January 2026

Opening on Friday June 27, 2025

The exhibition explores the concept of deterritorialization as a way of thinking about the voyage of suffering. From the « them » of the exiles to the « us » of the wounded bodies, the exhibition aims to decontextualize the works in order to better resituate them first and foremost, right here in Montolieu, where one of the Retirada internment camps was set up.

HOURS: Tuesday to Friday, 10.00 to 12.00 and 14.00 to 18.00 Saturday and Sunday, 15.00 to 18.00 closed on Mondays

German :

Vom 27. Juni 2025 bis Januar 2026

Vernissage am Freitag, den 27. Juni 2025

Die Ausstellung bietet eine Reflexion über die erlittene Reise durch das Konzept der Deterritorialisierung. Ausgehend vom « Sie » der Exilanten bis zum « Wir » der verletzten Körper zielt die Ausstellung darauf ab, die Werke zu dekontextualisieren, um sie besser zu verorten… und zwar hier, in Montolieu, wo eines der Internierungslager der Retirada eingerichtet wurde.

ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr Samstag und Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr Montag geschlossen

Italiano :

Dal 27 giugno 2025 al gennaio 2026

Apertura venerdì 27 giugno 2025

La mostra esplora il concetto di deterritorializzazione come modo di guardare al viaggio che le persone compiono. Partendo dal « loro » degli esuli e finendo con il « noi » dei corpi feriti, la mostra si propone di decontestualizzare le opere per collocarle in un nuovo contesto e in primo luogo qui, a Montolieu, dove fu allestito uno dei campi di internamento della Retirada.

ORARI: da martedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 sabato e domenica, dalle 15.00 alle 18.00 lunedì chiuso

Espanol :

Del 27 de junio de 2025 a enero de 2026

Inauguración el viernes 27 de junio de 2025

La exposición explora el concepto de desterritorialización como forma de pensar los viajes que realizan las personas. Empezando por el « ellos » de los exiliados y terminando por el « nosotros » de los cuerpos heridos, la exposición pretende descontextualizar las obras para situarlas en un nuevo contexto, y ante todo aquí, en Montolieu, donde se instaló uno de los campos de internamiento de la Retirada.

HORARIO: De martes a viernes, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 Sábados y domingos, de 15.00 a 18.00 Lunes cerrado

