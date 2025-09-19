Exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » Saugues

Exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » Saugues vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle »

Maison Communautaire, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » par les élèves des ateliers des arts du Puy-en-Velay.

Maison Communautaire, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr

English :

Exhibition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » (« The Beast of Gévaudan seen in the 21st century ») by students from the Puy-en-Velay arts workshops.

German :

Ausstellung « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » (Die Bestie von Gévaudan aus der Sicht des 21. Jahrhunderts) von Schülern der Ateliers des arts du Puy-en-Velay.

Italiano :

Mostra « La Bestia di Gévaudan vista nel XXI secolo » degli studenti dei laboratori artistici di Le Puy-en-Velay.

Espanol :

Exposición « La Bestia de Gévaudan vista en el siglo XXI » por los alumnos de los talleres artísticos de Le Puy-en-Velay.

