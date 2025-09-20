Exposition : La Bibliothèque patrimoniale Romain Gary : 100 ans d’histoire et de patrimoine Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Nice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Bibliothèque patrimoniale Romain Gary :100 ans d’histoire et de patrimoine

Le 8 avril 1925, un nouvel édifice ouvrait ses portes au cœur de Nice : la bibliothèque Municipale de Nice, désormais connue sous le nom de Bibliothèque patrimoniale Romain Gary. Depuis un siècle, ce lieu majestueux, fréquenté par des générations d’étudiants, de chercheurs et d’amoureux du savoir, conserve précieusement les traces de notre héritage collectif. Ses salles ornées de motifs d’Art Déco et ses collections rares puisées dans l’ancienne bibliothèque épiscopale de 1706, enrichies par les confiscations révolutionnaires et les dons de notables érudits, en font un temple du patrimoine écrit.

À l’occasion de son centenaire, une exposition exceptionnelle révèle des archives inédites retraçant l’histoire passionnante de cette institution : manuscrits anciens, imprimés précieux, correspondances savantes, objets d’art et documents sonores uniques : un éventail représentatif des trésors conservés par la bibliothèque sera dévoilé pour la première fois au public.

Une célébration unique pour redécouvrir ce lieu emblématique de la culture niçoise.

Exposition jusqu’au 30 septembre 2025

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr

Journal Excelsior du 8 avril 1925, p. 2, coll. BMVR de Nice Nice