Exposition « La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie » Muséum d’Histoire Naturelle Blois

Exposition « La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie » Muséum d’Histoire Naturelle Blois samedi 20 septembre 2025.

Exposition « La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie » 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au travers des éléments interactifs et des panneaux, le public est invité à découvrir les multiples facettes de la diversité biologique.

Ainsi, sa définition, loin de la limiter au dénombrement des espèces, implique de comprendre les interactions qui se tissent entre les espèces, végétales et animales, des plus petites aux plus grandes, et constituent la richesse et la résistance d’un milieu.

De ces interactions, nous bénéficions de services irremplaçables rendus par la biodiversité dont le visiteur peut pleinement prendre conscience : les fibres dont nous nous habillons, les aliments que nous consommons, les matériaux nécessaires à nos technologies… rendent évidente notre dépendance.

Cependant des processus plus discrets comme l’épuration des eaux, la qualité des sols et de l’air nous lient plus fortement encore à la biodiversité.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

Au travers des éléments interactifs et des panneaux, le public est invité à découvrir les multiples facettes de la diversité biologique.

Conception graphique : Vincent Burille