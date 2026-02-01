Exposition La Bouée Bloom Pierre Burnel Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Exposition La Bouée Bloom Pierre Burnel

Cherbourg-Octeville 10 rue Notre-Dame du Vœu Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-05 14:30:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

2026-02-05

Exposition peinture Bloom (éclore) des plantes, des fleurs mais aussi la parentalité, la famille, ce qui grandit douvement et prend sa place avec le temps.

Peinture d’une grande fresque intérieure en direct pendant toute l’exposition.

Vernissage le jeudi 5 février à 18h30. .

+33 2 33 94 21 78 lesregardeursassocies@orange.fr

