EXPOSITION LA BOUTIQUE FICTION Arles-sur-Tech

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01

La Boutique Fiction est une exposition-atelier itinérante conçue par Instant Science, qui invite le public à se projeter en 2050 pour explorer des futurs possibles face aux grands enjeux écologiques et sociétaux.

Présentée sous la forme d’une véritable boutique de demain, elle propose des objets et services fictifs mais scientifiquement plausibles, mêlant humour, design et réflexion. À travers un

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

La Boutique Fiction is a traveling exhibition-workshop designed by Instant Science, inviting the public to project themselves into the year 2050 to explore possible futures in the face of major ecological and societal challenges.

Presented in the form of a real store of tomorrow, it features fictional yet scientifically plausible objects and services, combining humor, design and reflection. Through a

German :

Die Boutique Fiction ist eine von Instant Science konzipierte Wanderausstellung mit Workshop, die das Publikum einlädt, sich ins Jahr 2050 zu versetzen, um mögliche Zukünfte angesichts der großen ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu erforschen.

In Form einer echten Boutique von morgen präsentiert sie fiktive, aber wissenschaftlich plausible Objekte und Dienstleistungen, die Humor, Design und Reflexion miteinander verbinden. Durch ein

Italiano :

La Boutique Fiction è una mostra-laboratorio itinerante ideata da Instant Science, che invita il pubblico a proiettarsi nell’anno 2050 per esplorare i futuri possibili di fronte alle grandi sfide ecologiche e sociali.

Presentata sotto forma di un vero e proprio negozio di domani, offre oggetti e servizi fittizi ma scientificamente plausibili, combinando umorismo, design e riflessione. Attraverso un

Espanol :

La Boutique Fiction es una exposición-taller itinerante diseñada por Instant Science, que invita al público a proyectarse en el año 2050 para explorar futuros posibles ante los grandes retos ecológicos y sociales.

Presentada en forma de tienda real del mañana, ofrece objetos y servicios ficticios pero científicamente plausibles, combinando humor, diseño y reflexión. A través de un

