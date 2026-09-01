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Exposition « La Bretagne a le vent en poupe » Centre d’Interprétation – Les Enclos Guimiliau

mardi 29 septembre 2026 · Centre d'Interprétation - Les Enclos · Guimiliau

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Centre d'Interprétation - Les Enclos
Adresse
53 rue du Calvaire
Ville
29400 Guimiliau
Département
Finistère
Tarif

Guimiliau

Exposition « La Bretagne a le vent en poupe »

Centre d’Interprétation – Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-09-29

En Bretagne, le ciel est un spectacle à part entière ! Cette région à la géographie singulière, bordée par l’Atlantique et la Manche et traversée par les grands courants atmosphériques, offre une météo aussi vivante que surprenante.

À travers cette exposition, partez à la découverte des secrets de la météo bretonne, et son futur face au dérèglement climatique. Une invitation à observer le ciel autrement, à comprendre les phénomènes qui nous entourent et à mieux vivre avec eux. Un voyage entre science, nature et poésie météorologique.

Une exposition de KerJava Editions et Ti ar Vro Treger-Goueloù.

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Fermé : samedi, dimanche et jours fériés.   .

Centre d’Interprétation – Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Exposition « La Bretagne a le vent en poupe » Guimiliau a été mis à jour le 2026-09-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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