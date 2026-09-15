Exposition La Camargue, un autre monde Mas du Pont de Rousty Arles

Informations pratiques

Arles

Exposition La Camargue, un autre monde

Du 05/07 au 03/10/2027 tous les jours de 9h à 18h. Mas du Pont de Rousty Chemin 6399 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-05 09:00:00

fin : 2027-10-03 18:00:00

Date(s) :

2027-07-05

Le Musée de la Camargue met le patrimoine au présent pour donner à voir et à comprendre une Camargue en mouvement.

Les collections photographiques du musée seront mises en récit dans une exposition temporaire présentée dans le cadre des Rencontres de la Photographie d’Arles 2027. Une place sera réservée aux photographies familiales des Camarguais collectées à l’issue d’un appel à participation lancé en 2026.

À travers le regard de photographes d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition révèlera une Camargue du public comme de l’intime, de l’infiniment grand à l’immensément petit. En mettant en dialogue les collections photographiques du Musée de la Camargue avec des œuvres issues de fonds privés et d’autres institutions muséales, elle interrogera les images qui ont façonné l’imaginaire camarguais. Entre clichés et réalités, traditions et mutations, l’exposition donnera à voir une Camargue plurielle, loin des représentations figées, pour inviter le visiteur à porter un regard renouvelé sur ce territoire singulier et vivant.



Exposition dans le cadre des Rencontres de la Photographie d’Arles, de juillet à octobre 2027. .

Mas du Pont de Rousty Chemin 6399 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Camargue Museum brings heritage into the present to showcase and help visitors understand a Camargue that is constantly evolving.

L’événement Exposition La Camargue, un autre monde Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles