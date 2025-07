Exposition « la campagne de St Pierre-sur-Orthe autrefois » Auditoire de Justice Vimartin-sur-Orthe

Exposition « la campagne de St Pierre-sur-Orthe autrefois »

Auditoire de Justice 19-21 rue Monseigneur Grandin Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-19 18:30:00

2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-22 2025-08-23

La vie dans notre campagne à la fin du XIXème et pendant le XXème siècle.

Redécouvrez le village d’Antan de St Pierre-sur-Orthe qui a compté plus de 2000 habitants, 5 écoles, 9 moulins…

Exposition des oeuvres de Julie Newell, céramiste réputée de notre territoire.

Accès libre

Organisée par l’APEO. .

Auditoire de Justice 19-21 rue Monseigneur Grandin Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 40 98 apeo53160@gmail.com

English :

Life in our countryside in the late 19th and 20th centuries.

German :

Das Leben in unserem Land am Ende des 19. und während des 20.

Italiano :

La vita nelle nostre campagne tra la fine del XIX e il XX secolo.

Espanol :

La vida en nuestro campo a finales del siglo XIX y en el siglo XX.

