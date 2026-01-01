Exposition La chaîne du livre C’est toi qui as fait le livre ? Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Exposition La chaîne du livre C’est toi qui as fait le livre ? Le Grand Off de la bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-01-29

À travers cette exposition, Julie Gore vous invite à découvrir les différentes étapes de la chaîne du livre, de l’idée à l’objet imprimé.

.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through this exhibition, Julie Gore invites you to discover the different stages in the book chain, from idea to printed object.

L’événement Exposition La chaîne du livre C’est toi qui as fait le livre ? Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême