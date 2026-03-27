Exposition La Charente, le goût d’un fleuve rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Exposition La Charente, le goût d’un fleuve

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-11

L’exposition *Le goût d’un fleuve, la Charente* plonge dans les paysages et nourritures du fleuve, prolongement du livre de l’auteure.

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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Exhibition The Charente, the taste of a river

The exhibition *The taste of a river, the Charente* delves into the landscapes and foods of the river, an extension of the author’s book.

L’événement Exposition La Charente, le goût d’un fleuve Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan