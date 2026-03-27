Exposition La Charente, le goût d’un fleuve rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Exposition La Charente, le goût d’un fleuve rue Audebert Passage des Amériques Rochefort samedi 11 avril 2026.

Exposition La Charente, le goût d’un fleuve

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-11
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-04-11

L’exposition *Le goût d’un fleuve, la Charente* plonge dans les paysages et nourritures du fleuve, prolongement du livre de l’auteure.
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00  mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Exhibition The Charente, the taste of a river

The exhibition *The taste of a river, the Charente* delves into the landscapes and foods of the river, an extension of the author’s book.

L’événement Exposition La Charente, le goût d’un fleuve Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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