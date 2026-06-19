Exposition | La Chine des Villages et des Dieux Galerie Ocarina Issigeac
jeudi 16 juillet 2026 · Galerie Ocarina · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Exposition | La Chine des Villages et des Dieux
Galerie Ocarina 11 Grand’Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-07-16
Exposition de la collection Paul-Louis Couailhac.
Ces masques venus d’ailleurs…
La plus importante exposition privée de masques Nuo jamais présentée dans le Sud-Ouest de la France. Des visages sculptés issus de la Chine éternelle, réunis pour la première fois en province, dans un village médiéval du Périgord Pourpre. Derrière chaque masque, un dieu. Derrière chaque dieu, une communauté qui lui confie sa protection. .
Galerie Ocarina 11 Grand’Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 97 38 galerieocarina@orange.fr
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English : Exposition | La Chine des Villages et des Dieux
L’événement Exposition | La Chine des Villages et des Dieux Issigeac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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