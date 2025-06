Exposition La Ciotat en haut de l’affiche – Chapelle Sainte-Anne La Ciotat 27 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition La Ciotat en haut de l’affiche Du 27/06 au 30/08/2025, tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

Mardi de 10h à 12h

Mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h. Chapelle Sainte-Anne 4 place Esquiros La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-06-27

L’année 2025 est pour La Ciotat l’année d’un anniversaire important les 130 ans du cinéma.

La Ciotat, berceau du cinéma, a vu naître en 1895 le septième art de ses pères visionnaires les frères Lumière, et avec la douceur d’une mère, la ville l’a bercé dans l’écrin de ses paysages lumineux, offrant son décor unique aux nombreux films qui l’ont vu s’épanouir sur le grand écran.



Le collectionneur d’affiches ciotaden Guy Anfossi, nous fait l’honneur pour la saison estivale d’exposer ses plus belles affiches de films tournés à La Ciotat et aux alentours. De Smic Smac Smoc de Claude Lelouch en passant par Le Château de ma Mère d’Yves Robert jusqu’à Simone d’Olivier Dahan venez découvrir ou redécouvrir les plus beaux paysages ciotadens et provençaux, décors de ces films iconiques.



En parallèle de cette exposition, Guy Anfossi proposera des quiz autour des coulisses du cinéma, des acteurs et des films cultes les vendredis 11, 18 et 25 juillet à 17h à la Micro-Folie. .

Chapelle Sainte-Anne 4 place Esquiros

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 65 63 91 48 microfolie@mairie-laciotat.fr

English :

For La Ciotat, 2025 marks an important anniversary: 130 years of cinema.

German :

Das Jahr 2025 ist für La Ciotat das Jahr eines wichtigen Jubiläums: 130 Jahre Kino.

Italiano :

Per La Ciotat, il 2025 segna un anniversario importante: 130 anni di cinema.

Espanol :

Para La Ciotat, 2025 marca un aniversario importante: 130 años de cine.

L’événement Exposition La Ciotat en haut de l’affiche La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de La Ciotat