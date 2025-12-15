Exposition La collection des maîtres Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial
Gratuit
Début : 2026-01-05 14:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-01-05
Exposition du fonds propre de la Maison de la Mosaïque Contemporaine sur le thème Maîtres mosaïstes . .
Maison de la Mosaïque Contemporaine 15 Quai de l’Industrie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 83 13
