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Exposition « La Collection des Maîtres » Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial

lundi 16 novembre 2026 · Maison de la Mosaïque Contemporaine · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de la Mosaïque Contemporaine
Adresse
15b quai de l'Industrie
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition « La Collection des Maîtres »

Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 14:00:00
fin : 2026-12-18 17:00:00

Date(s) :
2026-11-16

Cette exposition présente les œuvres de nombreux mosaïstes professionnels aux visiteurs. Artistes qui enseignent pour la plupart à la Maison de la Mosaïque contemporaine ou qui ont déjà exposé dans nos locaux :
Malika Ameur, Joël Barguil, Marie-Laure Besson, Andrée Dumas, Gerda Jacobs, Toyoharu Kii, Mélaine Lanoë, Sébastien Mérieau, Paolo Racagni, Pascaline Benetti, Guillaume Allemand, Afrânio Fonseca, Jean-Luc Mérigot, Aurore Laty, et Daniele Strada.
Une exposition qui montre bien la richesse et la diversité de l’art de la mosaïque.   .

Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 83 13  contact@maisondelamosaique.org

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English : Exposition « La Collection des Maîtres »

L’événement Exposition « La Collection des Maîtres » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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