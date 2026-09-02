Exposition « La Collection des Maîtres » Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial
lundi 16 novembre 2026 · Maison de la Mosaïque Contemporaine · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Exposition « La Collection des Maîtres »
Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 14:00:00
fin : 2026-12-18 17:00:00
Date(s) :
2026-11-16
Cette exposition présente les œuvres de nombreux mosaïstes professionnels aux visiteurs. Artistes qui enseignent pour la plupart à la Maison de la Mosaïque contemporaine ou qui ont déjà exposé dans nos locaux :
Malika Ameur, Joël Barguil, Marie-Laure Besson, Andrée Dumas, Gerda Jacobs, Toyoharu Kii, Mélaine Lanoë, Sébastien Mérieau, Paolo Racagni, Pascaline Benetti, Guillaume Allemand, Afrânio Fonseca, Jean-Luc Mérigot, Aurore Laty, et Daniele Strada.
Une exposition qui montre bien la richesse et la diversité de l’art de la mosaïque. .
Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 83 13 contact@maisondelamosaique.org
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English : Exposition « La Collection des Maîtres »
L’événement Exposition « La Collection des Maîtres » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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