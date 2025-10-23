Exposition « La Collection » – Musée Matisse Nice
Alpes-Maritimes
Exposition « La Collection » Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez Nice Alpes-Maritimes
Soixante-dix ans après la mort d’Henri Matisse (1869-1954), il est frappant de constater à quel point son œuvre est encore aujourd’hui source d’un inépuisable émerveillement…
Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez
Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 81 08 08 musee.matisse@ville-nice.fr
English :
Seventy years after the death of Henri Matisse (1869-1954), it is striking to see how his work is still a source of inexhaustible wonder…
German :
70 Jahre nach dem Tod von Henri Matisse (1869-1954) ist es auffallend, wie sehr sein Werk auch heute noch eine Quelle unerschöpflicher Verwunderung ist…
Italiano :
A settant’anni dalla morte di Henri Matisse (1869-1954), è sorprendente vedere quanto la sua opera sia ancora fonte di inesauribile meraviglia…
Espanol :
Setenta años después de la muerte de Henri Matisse (1869-1954), resulta sorprendente comprobar hasta qué punto su obra sigue siendo una fuente inagotable de asombro…
