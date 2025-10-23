Exposition « La Collection » – Musée Matisse Nice

Exposition « La Collection » Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez Nice Alpes-Maritimes

Début : Mardi 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-04-14 17:00:00

2025-10-23

Soixante-dix ans après la mort d’Henri Matisse (1869-1954), il est frappant de constater à quel point son œuvre est encore aujourd’hui source d’un inépuisable émerveillement…

English :

Seventy years after the death of Henri Matisse (1869-1954), it is striking to see how his work is still a source of inexhaustible wonder…

German :

70 Jahre nach dem Tod von Henri Matisse (1869-1954) ist es auffallend, wie sehr sein Werk auch heute noch eine Quelle unerschöpflicher Verwunderung ist…

Italiano :

A settant’anni dalla morte di Henri Matisse (1869-1954), è sorprendente vedere quanto la sua opera sia ancora fonte di inesauribile meraviglia…

Espanol :

Setenta años después de la muerte de Henri Matisse (1869-1954), resulta sorprendente comprobar hasta qué punto su obra sigue siendo una fuente inagotable de asombro…

