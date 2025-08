Exposition « La condition extra-terrestre » de L’observatoire de l’Espace du CNES Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Exposition « La condition extra-terrestre » de L’observatoire de l’Espace du CNES Centre Wallonie-Bruxelles Paris samedi 13 septembre 2025.

Cette exposition offre une réflexion sur l’état extra-terrestre, défini par un environnement hors du sol terrestre et une approche singulière de notre condition terrienne et du développement des activités spatiales. Onze artistes accompagnés par l’Observatoire de l’Espace du Cnes dans leur travail de création abordent cette thématique à travers trois approches différentes.

Sylvie Bonnot, Benoît Géhanne, Élise Parré et Simon Zagari s’inscrivent dans l’historicité de la condition extra-terrestre, explorant les aspects techniques, politiques et scientifiques qui ont permis d’atteindre cet état. Amélie Bouvier, Annabelle Guetatra, Olivain Porry et Jeanne Susplugas se focalisent sur l’évolution de nos mentalités, en considérant les échanges entre l’extra-terrestre et notre monde, et la manière dont ils transforment nos pratiques sur Terre, qu’elles soient techniques, scientifiques ou spirituelles. Enfin, les œuvres créées en impesanteur par Smith et Arthur Desmoulin ainsi que le projet OSCAR de Stéphane Thidet illustrent les opportunités de création permises par cette condition extra-terrestre, proposant au visiteur une expérience phénoménologique de l’Espace. Présentés dans une ambiance brutaliste, les œuvres révèlent certaines spécificités de la condition extra-terrestre, incitant à repenser nos constructions mentales de l’Espace sans rompre définitivement avec la Terre.

Cette exposition est coproduite avec le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, dans le cadre du programme hors les murs de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, voué à présenter au public le plus large les œuvres d’artistes en résidence, nouvellement produites ou issues de sa collection d’art contemporain.

Du 13 au 27 septembre 2025, l’Observatoire de l’Espace présente « La condition extra-terrestre » au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, une exploration artistique d’une condition humaine qui se penserait hors de la Terre.

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T11:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-15T11:00:00+02:00_2025-09-15T19:00:00+02:00;2025-09-16T11:00:00+02:00_2025-09-16T19:00:00+02:00;2025-09-17T11:00:00+02:00_2025-09-17T19:00:00+02:00;2025-09-18T14:00:00+02:00_2025-09-18T21:00:00+02:00;2025-09-19T11:00:00+02:00_2025-09-19T19:00:00+02:00;2025-09-20T11:00:00+02:00_2025-09-20T19:00:00+02:00;2025-09-22T11:00:00+02:00_2025-09-22T19:00:00+02:00;2025-09-23T11:00:00+02:00_2025-09-23T19:00:00+02:00;2025-09-24T11:00:00+02:00_2025-09-24T19:00:00+02:00;2025-09-25T14:00:00+02:00_2025-09-25T21:00:00+02:00;2025-09-26T11:00:00+02:00_2025-09-26T19:00:00+02:00;2025-09-27T11:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-la-condition-extra-terrestre-a-l-observatoire-de-l-espace-du-cnes +33153019696 info@cwb.fr