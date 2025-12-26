Exposition La continuité écho logique aux milieux aquatiques Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Exposition La continuité écho logique aux milieux aquatiques

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-01 2026-05-08 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-19

Une exposition pédagogique pour comprendre ce qu’est la continuité écologique et pourquoi il est important de la préserver et la restaurer.

Par l’Etablissement Public Loire .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Exposition La continuité écho logique aux milieux aquatiques

L’événement Exposition La continuité écho logique aux milieux aquatiques Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)