Exposition La Côte-d'Or vue du ciel, de Jean Ponsignon

Office de Tourisme du Châtillonnais Maison Philandrier Châtillon-sur-Seine

Début : 2025-08-01

fin : 2025-09-26

2025-08-01 2025-09-01

Exposition de photographies aériennes de Jean Ponsignon, du 1er août au 26 septembre à l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Photos présentant divers aspects de la Côte -d’Or sa nature, ses châteaux, ses églises…

Entrée libre

En août

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le dimanche et les jours fériés de 10h à 14h.

En septembre

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. .

Office de Tourisme du Châtillonnais Maison Philandrier 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

