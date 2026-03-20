Exposition La couleur des émotions L’Estaque Marseille 16e Arrondissement
Exposition La couleur des émotions L’Estaque Marseille 16e Arrondissement vendredi 3 avril 2026.
Exposition La couleur des émotions
Du 03/04 au 25/04/2026 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Vernissage le Vendredi 3 avril à partir de 18h. L’Estaque 110 bd Chieusse Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-03
Exposition de dessins et de peinture de l’artiste Christelle PENSARINI.
Venez découvrir l’univers de Christelle PENSARINI à travers son exposition de peintures et dessins dans un lieu empreint de charme et d’histoire .
L’Estaque 110 bd Chieusse Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 30 26 38 christelle.pensarinistb@gmail.com
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English :
Exhibition of drawings and paintings by artist Christelle PENSARINI.
L’événement Exposition La couleur des émotions Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille