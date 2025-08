Exposition, La Couleur des Femmes Mairie de Sainte-Hermine Sainte-Hermine

Exposition, La Couleur des Femmes Mairie de Sainte-Hermine Sainte-Hermine samedi 9 août 2025.

Exposition, La Couleur des Femmes

Mairie de Sainte-Hermine 22 Route de Nantes Sainte-Hermine Vendée

Début : 2025-08-09 10:30:00

fin : 2025-08-10 18:30:00

2025-08-09

Exposition sur les couleurs à travers la vision de 4 photographes amateurs, une atiste peintre et une maitre verrier. Regard de six femmes sur l’art des coulleurs.

Mairie de Sainte-Hermine 22 Route de Nantes Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 78 83 37 christine.gherardi@orange.fr

English :

Exhibition on colors through the vision of 4 amateur photographers, an artist painter and a master glassmaker. Six women’s views on the art of sewing.

German :

Ausstellung über Farben aus der Sicht von vier Amateurfotografinnen, einer Malerin und einer Glasmeisterin. Blick von sechs Frauen auf die Kunst der Couleur.

Italiano :

Una mostra sul colore attraverso gli occhi di 4 fotografi dilettanti, un artista pittore e un maestro vetraio. Il punto di vista di sei donne sull’arte del colore.

Espanol :

Una exposición sobre el color a través de los ojos de 4 fotógrafas aficionadas, una artista pintora y una maestra vidriera. La visión de seis mujeres sobre el arte de colorear.

