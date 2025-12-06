Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin Place Sainte-Croix Loudun

Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Une exposition pour mettre des couleurs dans les yeux et faire rêver petits et grands !

Vernissage vendrei 5 décembre à 18h30 en présence de l’artiste

Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre

Entrée libre .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr

English : Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin

German : Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin Loudun a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais