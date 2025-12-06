Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin Place Sainte-Croix Loudun
Exposition La Couleur des Forêts par Antoine Jacquelin
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
Une exposition pour mettre des couleurs dans les yeux et faire rêver petits et grands !
Vernissage vendrei 5 décembre à 18h30 en présence de l’artiste
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
Entrée libre .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
