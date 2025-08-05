Exposition La couleur des mots Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Livres d’artistes, Alain Le Beuze

L’exposition met en lumière les nombreux livres d’artistes qu’Alain Le Beuze, poète moëlanais, a réalisés depuis 1994 avec une quinzaine d’artistes contemporains, peintres, graveurs et sculpteurs. Le premier fut Le chemin avec le graveur Jean-Claude Le Floch, à l’atelier Landsable. Titre prémonitoire au regard du chemin parcouru. Depuis, le dialogue entre l’écrit et l’art s’est poursuivi. L’auteur a invité pour l’occasion quatre de ces artistes Thierry Le Saec, Marie Thamin, Michel Remaud et Marie-Odile Brionne qui exposent quelques unes de leurs oeuvres récentes, faisant écho aux livres publiés. Deux rencontres ponctuent l’exposition un échange avec le public entre Marie Thamin et Alain Le Beuze pour présenter la genèse et la réalisation de leurs livres d’artistes, puis un atelier de création avec l’artiste Marie-Odile Brionne.

Dans le cadre du Mois du livre en Bretagne.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

