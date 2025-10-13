Exposition La couleur des sentiments Les Imprimeries* Moulins
Exposition La couleur des sentiments
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-23
2025-10-13
Exposition de Goele Dewankel aux imprimeries dans le cadre de la Biennale des Illustrateurs.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr
English :
Exhibition by Goele Dewankel at Les imprimeries as part of the Biennale des Illustrateurs.
German :
Ausstellung von Goele Dewankel in den Druckereien im Rahmen der Biennale der Illustratoren.
Italiano :
Mostra di Goele Dewankel presso Les imprimeries nell’ambito della Biennale degli Illustratori.
Espanol :
Exposición de Goele Dewankel en Les imprimeries en el marco de la Bienal de Ilustradores.
