Exposition La couleur des sentiments Les Imprimeries* Moulins

Exposition La couleur des sentiments Les Imprimeries* Moulins lundi 13 octobre 2025.

Exposition La couleur des sentiments

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-13

Exposition de Goele Dewankel aux imprimeries dans le cadre de la Biennale des Illustrateurs.

.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr

English :

Exhibition by Goele Dewankel at Les imprimeries as part of the Biennale des Illustrateurs.

German :

Ausstellung von Goele Dewankel in den Druckereien im Rahmen der Biennale der Illustratoren.

Italiano :

Mostra di Goele Dewankel presso Les imprimeries nell’ambito della Biennale degli Illustratori.

Espanol :

Exposición de Goele Dewankel en Les imprimeries en el marco de la Bienal de Ilustradores.

L’événement Exposition La couleur des sentiments Moulins a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région