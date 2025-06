Exposition La cour des contes Coulonges-sur-l’Autize 1 juillet 2025 07:00

Bibliothèque Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres

••• Du 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2025•••

Exposition La cour des contes

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

➤ Bibliothèque, rue des Halles

Mardi et samedi de 9 h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h

Gratuit

Exposition « la cour des contes » Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !

Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !

Contact 05 49 06 14 47 ou sur Facebook Ville de Coulonges-sur-l’Autize .

Bibliothèque

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47

