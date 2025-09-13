Exposition La couverture en chaume, un savoir-faire universel et intemporel Saint-Lyphard

Exposition La couverture en chaume, un savoir-faire universel et intemporel

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

La couverture en chaume, un savoir-faire universel et intemporel

Échange culturel entre le Japon et la France

Cette exposition propose une immersion dans l’univers de Quentin Duval, (Architecte diplômé d’État), entre économie de matière et exploration architecturale. À travers cinq œuvres inédites, le public est invité à interroger son regard sur le chaume , une matière traditionnelle travaillée depuis des siècles, aujourd’hui réinterprétée.

Démonstration par l’artiste le week-end du 27-28 septembre. .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

