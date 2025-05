Exposition « La Créativité à Nogent-sur-Seine » au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine – Nogent-sur-Seine, 16 mai 2025 07:00, Nogent-sur-Seine.

Aube

Exposition « La Créativité à Nogent-sur-Seine » au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine Ancienne route de Villenauxe Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-16

Du Vendredi 16 au Dimanche 25 Mai 2025

Exposition “La Créativité à Nogent-sur-Seine”

Pour ce traditionnel rendez-vous avec l’association Artistique du Nogentais, le salon des artistes sera accompagné d’ateliers d’initiation et de démonstration, plongeant le visiteur dans un univers coloré et inspirant. Ces ateliers, ouverts à tous, vous permettront de découvrir les savoir-faire des créateurs présents, et de vous essayer à différentes pratiques (dessin au crayon graphite, pastels…). Que vous souhaitiez simplement apprécier l’art ou vous lancer dans votre propre projet artistique, cette exposition sera l’occasion idéale de célébrer la créativité.

Entrée Libre .

Ancienne route de Villenauxe

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « La Créativité à Nogent-sur-Seine » au Pavillon Henri IV de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise