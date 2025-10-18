EXPOSITION « LA CRISE VITICOLE DE 1907 » VIGNOBLES EN SCÈNE Alet-les-Bains

EXPOSITION « LA CRISE VITICOLE DE 1907 » VIGNOBLES EN SCÈNE

10 Avenue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains Aude

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Visite de l’Abbaye d’Alet les Bains agrémentée par l’exposition prêtée par la Bibliothèque départementale. Plongez dans l’histoire de la grande révolte des vignerons du Midi à travers affiches, photos et témoignages d’époque.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

10 Avenue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 4 68 69 93 56 accueilabbaye@aletlesbains.com

English :

Visit the Abbaye d?Alet les Bains, accompanied by an exhibition on loan from the Bibliothèque départementale. Immerse yourself in the history of the great Midi winegrowers? revolt through posters, photos and first-hand accounts.

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

German :

Besuch der Abtei von Alet les Bains, ergänzt durch eine Ausstellung, die von der Bibliothèque départementale ausgeliehen wird. Tauchen Sie anhand von Plakaten, Fotos und Zeitzeugenberichten in die Geschichte des großen Aufstands der Winzer im Süden Frankreichs ein.

Geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

Visita all’Abbazia di Alet les Bains, accompagnata da una mostra in prestito dalla Bibliothèque départementale. Immergetevi nella storia della grande rivolta dei viticoltori del Midi attraverso manifesti, foto e testimonianze di prima mano.

Aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Visite la Abadía de Alet les Bains, acompañada de una exposición cedida por la Bibliothèque départementale. Sumérjase en la historia de la gran revuelta de los viticultores del Midi a través de carteles, fotos y testimonios.

Abierto de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

