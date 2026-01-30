Exposition La Dame en bleu Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Exposition La Dame en bleu Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax mercredi 25 février 2026.

Médiathèque Louise Michel 1 bis Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-25
fin : 2026-03-12

2026-02-25

La dame en bleu dévoile un univers épuré où silhouettes féminines et mots malicieux se répondent des formes délicates, des traits sensibles et de petites accroches pleines d'esprit qui invitent à regarder la vie autrement.

Médiathèque Louise Michel 1 bis Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine  

