Exposition La Dame en bleu Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Exposition La Dame en bleu
La dame en bleu dévoile un univers épuré où silhouettes féminines et mots malicieux se répondent des formes délicates, des traits sensibles et de petites accroches pleines d’esprit qui invitent à regarder la vie autrement. .
Médiathèque Louise Michel 1 bis Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
