Exposition La Dame en bleu Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Médiathèque Louise Michel 1 bis Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-12

La dame en bleu dévoile un univers épuré où silhouettes féminines et mots malicieux se répondent des formes délicates, des traits sensibles et de petites accroches pleines d’esprit qui invitent à regarder la vie autrement. .

