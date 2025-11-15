Exposition La danse du regard Beaugency

Exposition La danse du regard

Eglise Saint-Etienne Beaugency Loiret

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-11-15

L’artiste François Lenhard propose une libre interprétation d’une installation de polyptyques en couleurs.

L’’artiste François Lenhard propose une libre interprétation d’une installation de polyptyques en couleurs.

“J’ai besoin de sentir la matière dans une gestuelle totalement libre, spontanée. J’aime travailler toutes les couleurs, des couleurs puissantes. Les couleurs, leurs contrastes vibratoires ou leur harmonie sont comme une profusion d’événements que je vis, qui me bousculent et m’envahissent. La toile est comme un catalyseur d’émotions. Ce que je ne peux dire, du monde actuel, de mes inquiétudes personnelles et/ou sociétales je le pose sur la toile. Ma pensée se libère en signes abstraits”.

Par sa palette chromatique, l'artiste nous convie à une immersion picturale qui submerge notre espace sensoriel.

Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

English :

Artist François Lenhard offers a free interpretation of an installation of color polyptychs.

German :

Der Künstler François Lenhard bietet eine freie Interpretation einer Installation aus farbigen Polyptychen.

Italiano :

L’artista François Lenhard offre una libera interpretazione di un’installazione di polittici colorati.

Espanol :

El artista François Lenhard ofrece una interpretación libre de una instalación de polípticos coloreados.

