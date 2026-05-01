Exposition La Danse Chapelle de l’ancien séminaire Montmagny

Montmagny

Exposition La Danse

Chapelle de l’ancien séminaire 6 rue de Montmorency Montmagny Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Entrez dans le mouvement. Le temps d’une visite théâtralisée, laissez-vous guider par des personnages passionnés et découvrez l’art de la danse au travers d’oeuvres qui ont marqués l’histoire. Une expérience originale à partager en famille ou entre amis.

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Chapelle de l’ancien séminaire 6 rue de Montmorency Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 28 68 76

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English :

Enter the world of movement. During a theatrical visit, let yourself be guided by passionate characters and discover the art of dance through works that have marked history. An original experience to share with family and friends.

L’événement Exposition La Danse Montmagny a été mis à jour le 2026-04-28 par Plaine Vallée Tourisme