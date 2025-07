Exposition La descente au tombeau Les Tonils

Exposition La descente au tombeau Les Tonils mercredi 16 juillet 2025.

Exposition La descente au tombeau

Le temple Les Tonils Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Fresque de Arnaud Pendrié, la descente au tombeau d après une gravure de Rembrandt

.

Le temple Les Tonils 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 80 29 00 lestonils@hotmail.fr

English :

Fresco by Arnaud Pendrié, The Descent from the Grave after an engraving by Rembrandt

German :

Fresko von Arnaud Pendrié, die Grablegung nach einem Stich von Rembrandt

Italiano :

Affresco di Arnaud Pendrié, La discesa nella tomba da un’incisione di Rembrandt

Espanol :

Fresco de Arnaud Pendrié, El descenso a la tumba a partir de un grabado de Rembrandt

L’événement Exposition La descente au tombeau Les Tonils a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux