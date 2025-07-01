Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Mirecourt

Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Mirecourt mardi 1 juillet 2025.

Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-08-16 2025-09-02 2025-11-01

Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie à votre rythme.

Accompagnés d’un livret remis à l’accueil et de multiples dispositifs présents dans l’exposition, explorez la collection du Musée de Mirecourt, découvrez le parcours d’un objet dès son arrivée dans les collections du musée, rencontrez des artistes, immergez-vous dans des salons de musique, découvrez les gestes de la musique…Tout public

5 .

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

The Making of Music exhibition, departure from Mirecourt: self-guided tour at your own pace.

Accompanied by a booklet handed out at the reception desk and the many devices present in the exhibition, explore the Musée de Mirecourt’s collection, discover the path of an object from its arrival in the museum’s collections, meet artists, immerse yourself in music salons, discover the gestures of music…

German :

Ausstellung la fabrication de la musique, Start in Mirecourt: Selbstständige Besichtigung in Ihrem eigenen Tempo.

Erkunden Sie die Sammlung des Museums von Mirecourt, entdecken Sie den Weg eines Objekts ab seiner Ankunft in den Sammlungen des Museums, lernen Sie Künstler kennen, tauchen Sie in Musiksalons ein, entdecken Sie die Gesten der Musik…

Italiano :

Mostra Il fare musica, partenza da Mirecourt: visita autoguidata al proprio ritmo.

Accompagnati da un libretto consegnato alla reception e da una serie di dispositivi presenti nell’esposizione, esplorate la collezione del Musée de Mirecourt, scoprite il percorso di un oggetto fin dal suo arrivo nelle collezioni del museo, incontrate gli artisti, immergetevi nelle stanze della musica, scoprite i gesti della musica…

Espanol :

Exposición La creación de la música, salida de Mirecourt: visita autoguiada a su ritmo.

Acompañado de un folleto que se le entregará en la recepción y de diversos dispositivos presentes en la exposición, explore la colección del museo de Mirecourt, descubra cómo un objeto llegó a formar parte de las colecciones del museo, conozca a artistas, sumérjase en las salas de música, descubra cómo se hace la música…

L’événement Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie Mirecourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT