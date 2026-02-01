Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Mirecourt

Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

2026-02-07

Exposition la fabrication de la musique, départ Mirecourt parcours en autonomie à votre rythme.

Accompagnés d’un livret remis à l’accueil et de multiples dispositifs présents dans l’exposition, explorez la collection du Musée de Mirecourt, découvrez le parcours d’un objet dès son arrivée dans les collections du musée, rencontrez des artistes, immergez-vous dans des salons de musique, découvrez les gestes de la musique…Tout public

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

The Making of Music exhibition, departure from Mirecourt: self-guided tour at your own pace.

Accompanied by a booklet handed out at the reception desk and the many devices present in the exhibition, explore the Musée de Mirecourt’s collection, discover the path of an object from its arrival in the museum’s collections, meet artists, immerse yourself in music salons, discover the gestures of music…

