Exposition La fabrication d’un livre Colombelles

Exposition La fabrication d’un livre Colombelles mercredi 1 octobre 2025.

Exposition La fabrication d’un livre

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Dessinée par Yvan Pommaux, l’exposition a pour objectif de faire découvrir la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui s’y rapportent.

Dessinée par Yvan Pommaux, l’exposition a pour objectif de faire découvrir la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui s’y rapportent.

Avec cette exposition, L’école des loisirs souhaite également donner aux enfants et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire !

Tout public

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Exposition La fabrication d’un livre

Designed by Yvan Pommaux, the aim of the exhibition is to introduce visitors to the book production chain and the various trades involved.

German : Exposition La fabrication d’un livre

Die von Yvan Pommaux entworfene Ausstellung soll den Besuchern die Produktionskette eines Buches und die verschiedenen damit verbundenen Berufe näher bringen.

Italiano :

Progettata da Yvan Pommaux, la mostra si propone di offrire ai visitatori una panoramica del processo di produzione dei libri e dei vari mestieri coinvolti.

Espanol :

Diseñada por Yvan Pommaux, la exposición tiene por objeto dar a conocer a los visitantes el proceso de producción del libro y los distintos oficios que intervienen en él.

L’événement Exposition La fabrication d’un livre Colombelles a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité