Exposition La fabrication d’un livre.

Locminé

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Voici un livre. Qui l’a fabriqué ? Comment arrive-t-il à toi ? Découvrez le circuit du livre ! 7 panneaux explicatifs et ludiques réalisés par Yves Pommeaux / l’Ecole des Loisirs. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

