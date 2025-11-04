Exposition La fabrication d’un livre. Locminé
Exposition La fabrication d’un livre.
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-29
2025-11-04
Voici un livre. Qui l’a fabriqué ? Comment arrive-t-il à toi ? Découvrez le circuit du livre ! 7 panneaux explicatifs et ludiques réalisés par Yves Pommeaux / l’Ecole des Loisirs. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
