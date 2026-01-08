Exposition La Fabrication d’un livre Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
mardi 3 mars 2026.
Exposition La Fabrication d’un livre
Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-03
Cette exposition sur la fabrication d’un livre dessinée par Yvan Pommaux vous est proposée par l’éditeur l’Ecole des Loisirs à la médiathèque l’Anima.
Comment viennent les idées ? Quel est le rôle d’un éditeur ? Tous les auteurs ont-ils la même façon de travailler ? Écrivent-ils sur des carnets ? Sur un ordinateur ?
L’objectif de cette exposition ? Donner aux enfants et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire ! Mais aussi mieux connaître la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui s’y rapportent.
Tout public Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
English : Exposition La Fabrication d’un livre
