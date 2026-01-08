Exposition La Fabrication d’un livre Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition La Fabrication d’un livre

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-26

2026-03-03

Cette exposition sur la fabrication d’un livre dessinée par Yvan Pommaux vous est proposée par l’éditeur l’Ecole des Loisirs à la médiathèque l’Anima.

Comment viennent les idées ? Quel est le rôle d’un éditeur ? Tous les auteurs ont-ils la même façon de travailler ? Écrivent-ils sur des carnets ? Sur un ordinateur ?

L’objectif de cette exposition ? Donner aux enfants et aux jeunes l’envie de créer, d’écrire et de lire ! Mais aussi mieux connaître la chaîne de fabrication d’un livre et les différents métiers qui s’y rapportent.

Tout public Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

