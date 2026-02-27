Exposition La Fabrik campement invisible Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou

Exposition La Fabrik campement invisible

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-03-27

La Fabrik, devenu un rendez-vous annuel de la médiathèque, est un temps fort autour de la récup, du fait maison et des jeux de construction.

En 2026, nous accueillons le travail de Mariana Caetano, qui sera intervenue dans 3 classes de notre commune (1 dans chaque école). Cette exposition sera composée des toiles de l’artiste et d’éléments scénographiques faits avec les trois écoles de la commune et les usagers. Les peintures sont composées de découpage et la base des cabanes sera en carton. Celles-ci seront décorées par les élèves et les usagers, la seule contrainte c’est que ce soit avec du réemploi chute de tissu, etc.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

