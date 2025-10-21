Exposition La fabrique du livre L’invention des dimanches de Gwénaëlle Abolivier et Marie Détrée Médiathèque Plozévet

Exposition La fabrique du livre L’invention des dimanches de Gwénaëlle Abolivier et Marie Détrée

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2025-10-21

fin : 2025-12-20

2025-10-21

Dans le cadre de l’évènement En Voyage ! proposé par la Bigouthèque, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition La fabrique du livre L’invention des dimanches .

Des croquis de couverture jusqu’aux planches finales, nous vous racontons l’histoire de l’élaboration de ce livre, une histoire de rencontres

Visible aux heures d’ouvertures de la médiathèque .

Médiathèque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

