Exposition La famille Vallentin du Cheylard, la passion de la collection
Médiathèque de Montélimar
1 avenue Saint-Martin
Montélimar
Drôme

Début : Samedi 2025-09-16

fin : 2025-10-04

2025-09-16

Venez découvrir l’exceptionnel fonds d’archives Vallentin du Cheylard, récemment donné aux Archives de Montélimar, et apprendre à connaître la famille qui l’a constitué, grâce à l’exposition d’objets, de photos et de documents d’archives.

Médiathèque de Montélimar 1 avenue Saint-Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62

Come and discover the exceptional Vallentin du Cheylard archive, recently donated to the Montélimar Archives, and learn more about the family who built it up, thanks to an exhibition of objects, photos and archive documents.

Entdecken Sie den außergewöhnlichen Archivbestand von Vallentin du Cheylard, der kürzlich dem Archiv von Montélimar geschenkt wurde, und lernen Sie anhand der Ausstellung von Objekten, Fotos und Archivdokumenten die Familie kennen, die ihn aufgebaut hat.

Venite a scoprire l’eccezionale archivio Vallentin du Cheylard, recentemente donato agli Archivi di Montélimar, e a conoscere meglio la famiglia che lo ha costituito, grazie a una mostra di oggetti, foto e documenti d’archivio.

Venga a descubrir el excepcional archivo Vallentin du Cheylard, recientemente donado a los Archivos de Montélimar, y conozca mejor a la familia que lo formó, gracias a una exposición de objetos, fotos y documentos de archivo.

