Exposition : La faune sauvage à Paris, mieux la connaître et la soigner Maison de l’animal Paris

Exposition : La faune sauvage à Paris, mieux la connaître et la soigner Maison de l’animal Paris lundi 3 novembre 2025.

La faune sauvage urbaine est souvent discrète, parfois jugée indésirable. Elle profite ou au contraire subit les conditions particulières de la vie urbaine.

Et si on apprenait à mieux la connaître et en prendre soin ?

Au programme :

« Les petits fantômes de la capitale », photographies animalières de Nicolas Blanchard sur la fouine à Paris.

« Au cœur de Faune Alfort », une exposition pour entrer dans les coulisses des centres de soins de la faune sauvage gérés par l’association Faune Alfort.

Les travaux du Muséum National

d’Histoire Naturelle sur la corneille.

L’exposition est complétée de supports pédagogiques, en particulier ceux de l’ASPAS (Association pour la protection de la faune sauvage) sur le

renard, et de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).

Vous pourrez profiter sur place d’une sélection de jeux et d’ouvrages thématiques en libre consultation.

Et nous vous proposons

de prolonger l’expérience en découvrant dans le parc de Bercy les clichés des

lauréats du concours photo Nature Sauvage à Paris, invitant les habitants à

capturer la faune et la flore qui les entourent.

Temps fort à ne pas manquer :

Le photographe

animalier Nicolas Blanchard sera présent mardi 4 novembre de 14 à 17 heures,

avec une visite guidée de son exposition à 16 heures.

À la Maison de l’animal, découvrez une faune sauvage discrète et méconnue à Paris et comment on peut lui venir en aide.

Du lundi 03 novembre 2025 au samedi 08 novembre 2025 :

lundi

de 13h00 à 17h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-03T14:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-03T13:00:00+02:00_2025-11-03T17:30:00+02:00;2025-11-04T10:00:00+02:00_2025-11-04T17:30:00+02:00;2025-11-05T10:00:00+02:00_2025-11-05T17:30:00+02:00;2025-11-06T10:00:00+02:00_2025-11-06T17:30:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T17:30:00+02:00;2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T17:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr