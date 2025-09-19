Exposition La Faune sauvage Montperreux

Exposition La Faune sauvage

Bibliothèque Montperreux Doubs

Début : 2025-09-19

fin : 2025-12-10

2025-09-19

Cette année, la Bibliothèque accueillera les tableaux d’Eve Carme habitante de Montperreux dans le cadre de l’exposition organisée avec l’Association des Amis du Musée. .

Bibliothèque Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairie-montperreux.com

