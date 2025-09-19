Exposition La Faune sauvage Montperreux
Exposition La Faune sauvage Montperreux vendredi 19 septembre 2025.
Exposition La Faune sauvage
Bibliothèque Montperreux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-09-19
Cette année, la Bibliothèque accueillera les tableaux d’Eve Carme habitante de Montperreux dans le cadre de l’exposition organisée avec l’Association des Amis du Musée. .
Bibliothèque Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@mairie-montperreux.com
English : Exposition La Faune sauvage
German : Exposition La Faune sauvage
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition La Faune sauvage Montperreux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS