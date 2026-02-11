Exposition La Fée des grèves La Haye du Puits La Haye

Exposition La Fée des grèves

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-23

fin : 2026-03-21

2026-02-23

Alors qu’un seigneur de la Baie se rebelle contre le duc François de Bretagne, se raconte dans les chaumières l’histoire de la Fée des Grèves, capable de réaliser votre souhait le plus cher si vous parvenez à l’attraper…

A partir de cette légende, qui a pour cadre la baie du Mont Saint-Michel, l’artiste Mathilde Loisel et l’auteur Antoine Lefranc se sont associés pour présenter au sein de cette exposition, des gravures et des textes inédits pour vous faire découvrir cette histoire.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.

Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h. .

