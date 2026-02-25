Exposition La femme en tous genres Espace Saint-Patrice Bayeux

Exposition La femme en tous genres

Espace Saint-Patrice 1, rue du Marché Bayeux Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-13 18:00:00

2026-03-03

La femme en tous genres Surface Sans Cible cette année s’associe à la Journée internationale du droit des femmes et propose une exposition volontairement militante.

Respect, idéalisation ou défense, la femme en tous genres est honorée lors de cette exposition par les images des photographes.

Pour la dixième année, le collectif poursuit son partenariat avec la Ville de Bayeux et présente une nouvelle création originale.

Cette exposition, volontairement engagée, s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

À travers une quarantaine de clichés inédits, les photographes interrogent et honorent la place de la femme en tous genres respect, idéalisation, défense et diversité des regards composent cette proposition artistique forte et actuelle. .

Espace Saint-Patrice 1, rue du Marché Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 42 46 48 56 contact@surfacesanscible.fr

English :

La femme en tous genres: Surface Sans Cible this year joins forces with International Women’s Rights Day to present a deliberately militant exhibition.

Respect, idealization or defense, women of all kinds are honored in this exhibition by the photographers’ images.

